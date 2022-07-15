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منذ 26 ثانية
‭‬التهاب‭ ‬فيروسي تؤدي‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬فيروسي‭ ‬إلى‭ ‬التهاب‭ ‬المعدة‭ ‬والأمعاء،‭ ‬ما‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬رفض‭ ‬الطفل‭ ‬المفاجئ‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭ ‬واضطراب‭ ‬الشهية‭.‬ ‭ ‬الإمساك من‭ ‬بين‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬اضطراب‭ ‬الشهية‭ ‬عند‭ ‬الطفل‭ ‬إصابته‭ ‬بالإمساك،‭ ‬إذ‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬دون‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬السبب‭.‬ ‭  ‬التوتر إن‭ ‬الأطفال‭ ‬يتعرضون‭ ‬إلى‭ ‬التوتر‭أكمل القراءة »


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