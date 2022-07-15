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التهاب فيروسي تؤدي الإصابة بالتهاب فيروسي إلى التهاب المعدة والأمعاء، ما ينتج عنه رفض الطفل المفاجئ لتناول الطعام واضطراب الشهية. الإمساك من بين الأسباب التي تقف وراء اضطراب الشهية عند الطفل إصابته بالإمساك، إذ يتوقف عن تناول الطعام دون القدرة على معرفة السبب. التوتر إن الأطفال يتعرضون إلى التوترأكمل القراءة »
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