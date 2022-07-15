الصباح الفني
كمال و”مازاغان” في “روينة”
أطلق الفنان عصام كمال على قناته الرسمية على “يوتوب” عملا غنائيا جديدا يعتبر ثمرة تعاون فني بينه وبين المجموعة الغنائية “مازاغان”، التي اشتغل معها في بداية مساره الفني. وأهدى الفنان عصام كمال أغنية “روينة” لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى، والتي تعد تجربة جديدة يخوضها في مسار منفرد طيلة سنوات أنتج فيهأكمل القراءة »
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