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الصباح الفني

كمال‭ ‬و‭”‬مازاغان‭” ‬في‭ “‬روينة‭”‬

منذ 18 ثانية
أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬عصام‭ ‬كمال‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬عملا‭ ‬غنائيا‭ ‬جديدا‭ ‬يعتبر‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬فني‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المجموعة‭ ‬الغنائية‭ “‬مازاغان‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬اشتغل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مساره‭ ‬الفني‭.‬ وأهدى‭ ‬الفنان‭ ‬عصام‭ ‬كمال‭ ‬أغنية‭ “‬روينة‭” ‬لجمهوره‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬يخوضها‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬منفرد‭ ‬طيلة‭ ‬سنوات‭ ‬أنتج‭ ‬فيه‭أكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية



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