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زغنون… خبير التدبير الإستراتيجي
توج عبد اللطيف زغنون، مساره المهني الغني في تدبير عدد من المؤسسات العمومية الكبرى، بتعيينه مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تعتبر أكبر مؤسسة تجمع المؤسسات والمفقاولاات العمومية. واستهل زغنون، خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، مساره المهني بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاطأكمل القراءة »
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