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زغنون‭…  ‬خبير‭ ‬التدبير‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬

منذ 19 ثانية
ودائع بـ 138 مليار درهم وصلت ودائع صندوق الإيداع والتدبير، خلال السنة الماضية، إلى 138 مليار درهم، ويتوفر على أموال ذاتية بقيمة إجمالية في حدود 18 مليار درهم، وحققت المجموعة حصيلة إجمالية موطدة وصلت إلى 296 مليار درهم، وساهمت في الموارد الضريبية، خلال عشر سنوات الأخيرة، بمبلغ 11.4 مليار درهم، وتمتلك 7.4 في المائة من سوق سندات الخزينة.
توج‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬زغنون،‭ ‬مساره‭ ‬المهني‭ ‬الغني‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بتعيينه‭ ‬مديرا‭ ‬عاما‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتدبير‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬لمساهمات‭ ‬الدولة‭ ‬وتتبع‭ ‬نجاعة‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمقاولات‭ ‬العمومية،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجمع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمفقاولاات‭ ‬العمومية‭. ‬ واستهل‭ ‬زغنون،‭ ‬خريج‭ ‬المدرسة‭ ‬المحمدية‭ ‬للمهندسين،‭ ‬مساره‭ ‬المهني‭ ‬بمجموعة‭ ‬المكتب‭ ‬الشريف‭ ‬للفوسفاط‭أكمل القراءة »


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