يانغو غروب تعرض ابتكاراتها في جيتكس أفريقيا

شاركت “يانغو غروب” الشركة العالمية المتخصصة في تحويل التقنيات المتطورة إلى خدمات يوميةمخصصة للمجتمعات المحلية، في فعاليات 2025 Africa GITEX التي قيمت في مراكش، من 14 إلى 16 أبريل. وتعكس هذه المشاركة التزام يانغو المستمر بدعم النظم البيئية التكنولوجية في أفريقيا وتعزيز حلول التنقل المبتكرة عبر القارة.

قدم معرض GITEX لـ Group Yango منصة لعرض تقنياتها المتقدمة، وتأثيرها الكبير في تطوير التنقل الحضري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان، وباكستان، وكذلك في أنحاء أفريقيا. كما أبرزت الشركة التزامها طويل الأمد بتنمية وابتكار الخدمات التكنولوجية والاقتصادية، وتحويل التقنيات المتطورة إلى خدمات يومية متكاملة مخصصة الحتياجات المناطق المختلفة.

وقال كادوتيان الأساني سورو، مدير Yango في كوت ديفوار، “في Group Yango، نؤمن بأن التنقل الرقمي هو محرك رئيسي لتحول أفريقيا الاقتصادي والحضري. وبينما تعيد المنصات الرقمية تعريف طرق تنقل الأشخاص والبضائع في المدن المتسارعة في النمو، فإننا نبتكر حلولا تكنولوجية لتحسن النقل فحسب، بل تمكن أيضا

رواد الأعمال المحليين وتدعم النظم البيئية التكنولوجية. مشاركتنا في Africa GITEX تعكس التزامنا بهذه الرؤية ودعمنا للنمو المستدام في القارة.”

وشارك كادوتيان سورو في جلسة نقاش بعنوان: “إعادة التفكير في التنقل – االبتكار، المنصات، والطريق إلى النقل المستدام”، التي عقدت يوم الثلاثاء 15 أبريل، إلى جانب زانيوا أساري، رئيسة السياسات العامة لدى Yango في أفريقيا.

وناقش الثنائي كيف تساهم خدمات مثل “يانغو رايد” و”يانغو ديليفري”، بالإضافة إلى التكامل متعدد الوسائط وكهربة الأساطيل، في خلق نظم تنقل أكثر كفاءة واستدامة وسهولة الوصول في أفريقيا.

وسلطت الجلسة الضوء أيضا على مبادرة “يانغو فنتشرز”، وهو صندوق استثماري تابع للشركة يهدف إلى دعم الشركات الناشئة الواعدة في مناطق مختلفة، مثل إفريقيا جنوب الصحراء والأسواق الواعدة.

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