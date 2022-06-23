عيد الأضحى … تغيرات طفيفة في أسعار الأضاحي

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس، أن أسعار الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى ستكون في نفس مستوى أسعار السنة الماضية، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة.

وأوضح صديقي، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “إن أسعار الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى لهذه السنة ستظل في نفس مستوى أسعار السنة الماضية، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة”، مبرزا أن عرض الأضاحي يراعي القدرة الشرائية لمختلف الأسر.

وأوضح الوزير أن العرض المرتقب للأغنام والماعز يقدر بـ نحو 8 ملايين رأس، في حين يقدر الطلب بحوالي 5,6 ملايين رأس، مؤكدا أن العرض يغطي الطلب بكثير.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت، مطلع السنة الجارية، برنامجا للتتبع المستمر لتموين الأسواق بالأضاحي، مشددا على أنه لن يسمح بالتنقل في فترة العيد إلا للأغنام والماعز المرقنة بحلقة العيد من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وبخصوص الوضعية الصحية للقطيع، أبرز الوزير أنها “مرضية” موضحا أن مصالح (أونسا) تسهر على التتبع الصارم للحالة الصحية للأضاحي، حيث عبأت لذلك نحو 400 تقني وبيطري لتأمين مداومة تمتد من شهر قبل يوم العيد إلى غاية الأسبوع الذي يليه.