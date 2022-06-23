كوفيد-19 :3086 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3086 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1149 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و529 ألف و015 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و336 ألفا و111 شخصا، مقابل 24 مليونا و851 ألفا و910 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و195 ألفا و883 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و164 ألفا و321 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (1187)، والرباط سلا القنيطرة (814)، وفاس مكناس (383)، ومراكش اسفي (226)، وطنجة تطوان الحسيمة (170)، وسوس ماسة (157)، ودرعة تافيلالت (48)، وبني ملال خنيفرة (39)، والشرق (38)، والداخلة وادي الذهب (12)، وكلميم وادنون (9)، والعيون الساقية الحمراء (3).

أما الوفيات، فقد سجلت حالة واحدة بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة . وبلغ مجموع الحالات النشطة 15 ألف و468 حالة، في حين تم تسجيل 25 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 67 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1.3 في المائة.