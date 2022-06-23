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تحت الدف

منذ دقيقتين
تتسابق مواقع إلكترونية معروفة، وأخرى مغمورة، على تعميم التفاهة، عبر بث أشرطة فيديو تؤكد ضعف التكوين الصحفي، وعدم احترام القانون، والمس بأخلاقيات المهنة. وانتشر هذا النوع من المواقع لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إحداث إدارة، مشكلة من جيش من الموظفين، لمتابعة ما ينشر ويبث يوميا، على غرار ما تقومأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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