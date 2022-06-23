الأولى
“يا دزاير… يا الشفارة”
حرب استنزاف الثروات اللامادية من قبل الجزائريين ما زالت مستمرة يمكن أن يكون هناك تقارب في الثقافات بين المغرب والجزائر، لاعتبارات كثيرة، لكن هذا لا يبرر السطو على الموروث الفني والغنائي، بل واعتماده في المحافل الرسمية. فمسلسل السطو على الثروات اللامادية الخاصة بالمغرب، من قبل جزائريين ما زال مستمرا، إذأكمل القراءة »
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