الأولى
تبييض أموال قذرة في الذهب
مذكرة للجمارك أربكت السماسرة بعد فرض إجراءات لضبط القطاع كشفت مصادر “الصباح” عن ارتباك كبير يشهده قطاع الذهب بعد إصدار الجمارك دورية في 4 ماي الماضي لضبطه والقطع مع استغلاله في عمليات مشبوهة، إذ يعيش عاملون فيه ضغوطات وتهديدات من قبل غرباء لاستعادة أموال تقدر بالملايين، سلموها لهم لاقتناء الذهبأكمل القراءة »
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