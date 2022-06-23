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تبييض أموال قذرة في الذهب

منذ 3 دقائق
An Indian salesperson calculates the price of gold bracelets at a jewellers in Hyderabad on July 22, 2015. Gold fell by INR 108 to trade at INR 24,689 per 10 grams in futures trade July 22, 2015, largely in line with a weak trend overseas. Analysts said gold retreated amid a weakening trend in the overseas markets for the tenth straight day as Goldman Sachs Group predicted further decline in its prices and holdings. AFP PHOTO/NOAH SEELAM (Photo credit should read NOAH SEELAM/AFP/Getty Images)
مذكرة للجمارك أربكت السماسرة بعد فرض إجراءات لضبط القطاع كشفت مصادر “الصباح” عن ارتباك كبير يشهده قطاع الذهب بعد إصدار الجمارك دورية في 4 ماي الماضي لضبطه والقطع مع استغلاله في عمليات مشبوهة، إذ يعيش عاملون فيه ضغوطات وتهديدات من قبل غرباء لاستعادة أموال تقدر بالملايين، سلموها لهم لاقتناء الذهبأكمل القراءة »


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