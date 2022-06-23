برنامج ” نافذة 2″ يطفئ شمعته الأولى باصماً على “حصيلة إيجابية”

أطفأ برنامج ” نافذة 2 “، الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، شمعته الأولى باصما على ” حصيلة إيجابية “.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أن برنامج ” نافذة 2″ أكمل عامه الأول في التاسع من يونيو الجاري بعد خروجه إلى حيز الوجود في التاريخ نفسه من 2021، حيث أطلقته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بهدف تعزيز ولوج نساء ورجال التعليم لتقنيات المعلومات والاتصال، وذلك في إطار تفعيل خطة عملها العشرية 2018-2028، المقدَّمة بين يدي الملك.

وأبرز المصدر ذاته أن نتائج العام الأول من “نافذة 2” تشير إلى تحقيق نسب استفادة مهمة من العروض المقترحة، سواء تعلق الأمر بدعم شراء الحواسيب عبر المنحة المالية الفردية التي تصل إلى 2000 درهم، أو التخفيض بنسبة 25 بالمائة على أثمنة الاشتراك في خدمة إنترنت الجيل الرابع “4G” وشبكة الألياف البصرية “Fibre optique”، وذلك عند جميع الفاعلين الاتصالاتيين بالمملكة.

ففي ما يتعلق بمنحة اقتناء الحواسيب، يبرز البلاغ، فقد سُجلت الاستفادة الفعلية لقرابة 1.900 منخرط بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 38 مليون درهم، مبرزا أن الأرقام تشير إلى تفضيل 92 بالمائة من المستفيدين اقتناء حواسيب محمولة، في حين اختارت نسبة 8 بالمائة المتبقية اللجوء إلى حواسيب مكتبية.

وقد جاء التوزيع الجغرافي معلنا عن تصدر جهتي الرباط – سلا – القنيطرة وفاس – مكناس للترتيب باحتضان كل واحدة منهما لـ 17 بالمائة من الحاصلين على منحة الدعم، بينما حظيت جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 14 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنحة المالية سُقِّفت في حدود 150.000 مستفيد، وذلك باعتماد قاعدة “أول قادم، أول مستفيد”.

وبالانتقال إلى بيانات الاستفادة من التخفيض على الربط بشبكة الإنترنت، تشير الأرقام إلى استفادة أكثر من 89.700 شخص، حيث تقدر القيمة الإجمالية للتخفيضات التي يستفيد منها المنخرطون بـ 4.5 مليون درهم شهريا.

وقد سجّلت “فورفيات” الهاتف النقال إقبالا قويا باجتذاب 48 بالمائة من المستفيدين، في الوقت الذي استطاعت اشتراكات خدمة النت الجوال 4G استقطاب 28 بالمائة من المستفيدين، مقابل نسبة 24 بالمائة من المنخرطين الذين اختاروا الاشتراك بالإنترنت المنزلي فائق السرعة عبر الألياف البصرية FTTH.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي للمستفيدين من تخفيضات الانترنت، يقول البلاغ، احتلت جهة الدار البيضاء – سطات المقدمة بنسبة 17.5 بالمائة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة التي ينتمي إليها 16.7 بالمائة من المستفيدين، متبوعة بجهة فاس – مكناس التي عاد لها المركز الثالث بنسبة 12.6 بالمائة.

وخلص البلاغ إلى أن برنامج “نافذة 2” جاء لدعم مساعي التحول الرقمي في المملكة، كما يندرج ضمن جهود تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي تحث مقتضياتها على ضرورة الإدماج الأمثل والتشجيع المستمر لاستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الفضاءات التربوية.