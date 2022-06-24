الأولى
تحت الدف
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما أسمته “المشاورات الوطنية من أجل المدرسة العمومية”، لتمكين المواطن من إبداء رأيه من أجل مساعدتها على تجويد المدرسة. بدأ بنموسى من نقطة الصفر، ناسيا ومتناسيا أن 14 وزيرا تعاقبوا على القطاع منذ الاستقلال، وأن أكثر من عشر لجان ومواثيق وبرامج إصلاح التعليمأكمل القراءة »
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