اذاعة وتلفزيون
العروسي و”الحياة السعيدة”
أكدت الممثلة ابتسام العروسي على أهمية أن يولي كل شخص عناية وحبا لذاته، من أجل أن يحيى أوقاتا سعيدة. وكتبت العروسي في هذا الصدد على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “أن نحب أنفسنا هو بداية لحياة طويلة وسعيدة”، الأمر الذي تفاعل معه عدد من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني، منأكمل القراءة »
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