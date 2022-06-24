اذاعة وتلفزيون
“العد العكسي 48” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، على موعد مع الفيلم التلفزيوني “العد العكسي 48″، للمخرج ادريس المريني. ويعرف العمل مشاركة عدد من الأسماء، ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء بناصر، التي تجسد دور سليمة، وهي أستاذة الفلسفة ورئيسة خلية الإنصات، وكريم النوري الذي يلعب دور التلميذ ريان، وعبد الحق بلمجاهد وهو مديرأكمل القراءة »
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