الصباح الفني
فيفي عبده معجبة ببطمة
تتداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تعرب فيه الفنانة المصرية فيفي عبده عن إعجابها الكبير بصوت المغنية دنيا بطمة. ونشرت عبده على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، حسب ما جاء في الفيديو، مقطعا غنائيا بصوت بطمة، إذ تؤدي فيه أغنية طربية أمام الفنان الشعبي محمود الليثي خلال حلولهما ضيفينأكمل القراءة »
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