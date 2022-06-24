الرياضة
خابا : احترافي بالكويت مرحلي
مهاجم آسفي قال لـ «الصباح» إنه يخشى على مشاركة الأسود في المونديال اعتبر حمزة خابا، مهاجم أولمبيك آسفي، اللعب بالدوري الكويتي ضمن نادي العربي، مرحلة انتقالية في مسيرته الكروية لابد منها، بعد أن قرر خوض أول تجربة احترافية. وكشف خابا، في حوار مع «الصباح»، أنه يتمنى اللعب بالدوري السعودي، الذيأكمل القراءة »
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