اذاعة وتلفزيون
“دوار العفاريت” في القاعات
المسعودي مخرج الفيلم قال إنه يعالج قصصا واقعية ستشرع القاعات السينمائية في عرض الفيلم السينمائي “دوار العفاريت”، من إخراج بوشعيب المسعودي وإنتاج الواحة للإنتاج السمعي البصري تحت إدارة رشيد الحجوي. ويعد الفيلم أول تجربة للمسعودي في عالم إخراج الأفلام الروائية الطويلة، إذ كان يركز على اخراج الوثائقية وقدم أكثر من عمل.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا