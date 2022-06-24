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وطنية

شحتان رئيسا لـ “الإعلام والناشرين”

منذ 4 دقائق
دعا إلى تأسيس جبهة إعلامية قوية ومتماسكة للدفاع عن قضايا الوطن قرر أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في اجتماع عقد أول أمس (الأربعاء)، بالمقر الاجتماعي للجمعية بالبيضاء، تكليف إدريس شحتان، بمهام الرئيس. وجاء التكليف تفعيلا لمقرر قبول استقالة رشيد نيني، الذي كان يرأس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إذأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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