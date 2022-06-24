وطنية
شحتان رئيسا لـ “الإعلام والناشرين”
دعا إلى تأسيس جبهة إعلامية قوية ومتماسكة للدفاع عن قضايا الوطن قرر أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في اجتماع عقد أول أمس (الأربعاء)، بالمقر الاجتماعي للجمعية بالبيضاء، تكليف إدريس شحتان، بمهام الرئيس. وجاء التكليف تفعيلا لمقرر قبول استقالة رشيد نيني، الذي كان يرأس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا