الصباح الفني
مشاهير الفن رفقة مبابي بمراكش
التقى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في مراكش، حيث يقضي عطلته الصيفية، رفقة زميله في النادي الباريسي، المغربي أشرف حكيمي، مجموعة من الفنانين، من بينهم الفنانة أسماء لمنور، والفنان حاتم عمور، ومغني الراب طه الفحصي، الشهير باسم “الغراندي طوطو”. ونشرت الفنانة أسماء لمنور، عبر حسابها الرسميأكمل القراءة »
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