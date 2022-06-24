وطنية
مؤلف جديد للمستشار بن حمو
عبد النباوي وصفه بـ “المرجع القيم” في الحماية الجنائية للطفل اغتنت الخزانة القانونية المغربية بمؤلف جديد للمستشار محمد بن حمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يحمل عنوان «المعاملة الجنائية للأطفال بين النص القانوني والعمل القضائي». والكتاب من الحجم المتوسط، يقع في 360 صفحة، وهو عبارة عن دراسة تحليلية، اعتمدت التقسيمأكمل القراءة »
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