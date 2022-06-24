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اذاعة وتلفزيون

أفلام “ديزني بلس” بالمغرب

منذ 4 دقائق
التحقت منصة “ديزني بلس” لمشاهدة الأفلام والمسلسلات بقائمة المنصات الرقمية في المغرب، بعد قرار الشركة إتاحتها في مصر والأردن والكويت وليبيا والمغرب وفلسطين وقطر وعمان والسعودية وتونس والإمارات واليمن والبحرين والعراق ولبنان. وفي تقرير لمواقع عربية تهتم بالتكنولوجيا، فإنه عند ولوج التطبيق سيلاحظ المستخدم شبها كبيرا مع واجهة “نتفليكس”، المنافسأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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