الرياضة
أكسيل يفسد مباراة طنجة وبرشيد
الجمهور طالب بمعاقبته واللاعب رد على الإدارة والمدرب واصل اتحاد طنجة إهدار النقط أمام منافسيه على تفادي النزول، وأرغم على التعادل بهدف لمثله أمام يوسفية برشيد في المباراة التي جمعتهما بالملعب الكبير بطنجة مساء أول أمس (الأربعاء)، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. ملف أكسيل رضخ المدرب بيدرو بنعليأكمل القراءة »
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