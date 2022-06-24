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وطنية

إنزال ليلي بالمحبس لطائرات أمريكية

منذ 4 دقائق
المارينز ووحدات من اللواء الأول والثاني للمشاة المظليين تنفذ تمرين تدمير عدو افتراضي انتهت آخر الترتيبات قبل توجه فرقة من المارينز ومظليين مغاربة إلى الحدود الجنوبية للمملكة لتنفيذ إنزال ليلي بطائرات هرقل الأمريكية، إذ جرى، مساء أول أمس (الأربعاء)، بالقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، لقاء تحضيري بين القواتأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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