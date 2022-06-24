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الصباح الفني

غيث في “حفل زفاف”

منذ 3 دقائق
كشفت صفحات فنية على “أنستغرام” أن الفنانة كريمة غيث تستعد لإصدار عمل موسيقي جديد بعنوان “تامغرا” (حفل الزفاف باللغة الأمازيغية)، في الأيام القليلة المقبلة بمختلف منصات العرض والاستماع الإلكترونية. ونقلت الصفحات الفنية عن كريمة غيث قولها لإحدى الإذاعات الخاصة، إن الأغنية الجديدة ستتميز بلحن أمازيغي، مرفوق بكلمات عربية ومقطع باللغةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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