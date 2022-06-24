وطنية
إجراءات حكومية لـ “مرحبا” وعيد الأضحى
تدارست الحكومة، خلال اجتماع مجلسها، أمس (الخميس)، عملية التدابير المتعلقة بعملية عبور «مرحبا 2022»، وبرنامج التحضير لعيد الأضحى، كما تم التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقدم ناصر بوريطة، عرضا حول عملية «مرحبا 2022»، أكدأكمل القراءة »
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