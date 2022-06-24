الرياضة
الوداد يقترب من اللقب
المباراة توقفت 12 دقيقة و3آلاف مشجع رافقوا الفريق الأحمر اقترب الوداد الرياضي من حسم لقب البطولة الوطنية، مستفيدا من فوزه في ملعب نهضة بركان، بهدف لصفر، سجله غي مبينزا، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الدورة 27. ووسع الوداد فارق النقاط عن مطارده الرجاء الرياضي، إلىأكمل القراءة »
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