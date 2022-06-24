الرياضة
خريبكة يغرق الحسنية
فريق وراد اقترب من ضمان البقاء وأكادير في خطر قاد نجيب المعتني فريقه أولمبيك خريبكة لتحقيق فوز ثمين على حسنية أكادير، بهدفين لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الأربعاء)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. وقدم المعتني واحدة من أحسن مبارياته هذا الموسم، إذ لعبأكمل القراءة »
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