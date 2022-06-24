الصباح الفني
بوشناق وعيد الموسيقى
اختار الفنان حميد بوشناق الاحتفال بعيد الموسيقى بطريقته الخاصة، من خلال توجيه رسالة إلى القائمين على الشأن الثقافي المغربي. ونشر بوشناق على حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة لجاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي السابق أثناء عزفه سنة 1982 في عيد الموسيقى على آلة البيانو لإعلان انطلاق الحدث الفني، كما أرفقهاأكمل القراءة »
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