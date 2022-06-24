وطنية
سعر الأضحية وصل إلى 4 ملايين
ألهبت الزيادات التي عرفتها أسعار الأعلاف أثمنة الأضحيات، التي سجلت زيادات تتراوح بين 1500 درهم و 3 آلاف درهم مقارنة مع مستواها خلال السنة الماضية. ووصل سعر كبش من سلالة «السردي» بإحدى ضيعات تربية هذه السلالة بجماعة أولاد فارس ببلدية «البروج» إلى 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم)، ولا يقلأكمل القراءة »
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