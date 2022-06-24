الصباح الفني
بهاوي يطرح “كراشي”
حدد المغني زهير بهاوي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام” موعد طرح أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “كراشي”. وشارك بهاوي مع متابعي صفحته صورة له وبجانبه بطلة كليب أغنيته الجديدة، أرفقها بتعليق أكد فيه أنه اختار طرحه العمل خلال أيام عيد الأضحى. وتكلف بهاوي، حسبأكمل القراءة »
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