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الرياضة

آسفي يطيح بالطاوسي

منذ 5 دقائق
إقالته مباشرة بعد نهاية المباراة واجتماع طارئ لتصحيح الوضع أطاح أولمبيك آسفي برشيد الطاوسي، مدرب الرجاء الرياضي، بعد الفوز بملعب محمد الخامس بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، بثلاثة أهداف لاثنين، بعدما تمت إقالته مباشرة بعد نهاية المواجهة، رفقة طاقمه التقني. ورغم خسارته في الشوط الأول بهدفين لواحد، إذ تقدم الرجاء منأكمل القراءة »


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