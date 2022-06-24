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“الهاكا” تحث “ميتا” على محاربة التضليل

منذ 4 دقائق
لقاء مع مسؤولين عن الشركة لمواجهة خطاب الكراهيةوصون حقوق النساء كشفت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، في لقاء مع مسؤولين عن شركة “ميتا” (فيسبوك وأنستغرام وواتساب)، بعض انشغالات هيآت التقنين، خصوصا في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية الجمهور الناشئ، ومحاربة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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