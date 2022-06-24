الصباح الفني
الفاسي والمرأة الشجاعة
وجهت الممثلة فرح الفاسي رسالة إلى النساء تدعوهن فيها إلى التحلي بالشجاعة، من أجل تحقيق ذواتهن وأحلامهن وتجاوز العقبات مهما كانت صعبة. وكتبت الفاسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا شيء ألذ من أن تكوني بطلة نفسك، أن تهزمي انكسار روحك أن تمضي في هذه الحياة امرأة شجاعة تعرفأكمل القراءة »
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