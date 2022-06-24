الرياضة
“كاف” تملي شروطها على الجامعة
طلبت منها الضغط على الوداد والرجاء لحل نزاعاتهما أملت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم شروطها على الجامعة الملكية، من أجل الترخيص للرجاء والوداد، للمشاركة في النسخة المقبلة لعصبة الأبطال. وفرضت “كاف” شروطا على ممثلي المغرب في أغلى البطولات القارية، في مقدمتها ألا تكون لهما نزاعات مالية عالقة في الاتحاد الدولي “فيفا”أكمل القراءة »
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