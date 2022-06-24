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الرياضة

حجز على الكوكب بسبب 36 ألف درهم

منذ 4 دقائق
غضب وسط الجماهير ومهلة للرئيس بتقديم استقالته انضافت فضيحة جديدة إلى الأخطاء التي ارتكبها المكتب المسير للكوكب المراكشي لكرة القدم، بعد أن عجز عن حل نزاع مع وكيل اللاعبين يطالب إدارة الفريق ب36 ألف درهم. وحصل الوكيل على حكم قضائي، يقضي بالحجز على الأدوات المكتبية لإدارة الكوكب. وأفاد مصدر مطلعأكمل القراءة »


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