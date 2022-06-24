الرياضة
الدفاع الجديدي يغرق
حصد الهزيمة التاسعة وبنشيخة يعترف بـ «أزمة نتائج» والجمهور يطالب برحيله تأزمت أحوال الدفاع الجديدي واقترب أكثر من أسفل الترتيب، عندما مني بهزيمة جديدة بهدفين لصفر، أمام الفتح الرياضي، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الأربعاء)، بملعب العبدي بالجديدة، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. وتعد هذه الهزيمة التاسعة التيأكمل القراءة »
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