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الرياضة

أسود القاعة يصطدمون بليبيا

منذ 3 دقائق
يصطدم المنتخب الوطني داخل القاعة بنظيره الليبي، اليوم (الجمعة)، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا، بالقاعة المغطاة بالدمام، لحساب ربع نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليا بالسعودية. وتصدر أسود القاعة المجموعة الأولى بتسع نقاط، من ثلاثة انتصارات على منتخبات الكويت والصومال وموريتانيا، فيما حل المنتخب الليبي ثالثا في المجموعة الثالثة. وخطفأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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