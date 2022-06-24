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مجتمع

الكـلاب الضالـة… رعـب يومـي

منذ 5 دقائق
تخوفات مواطنين من انتشارها في الشوارع ومحمية بالمعمورة لجمعها والعناية بها وتلقيحها تعاني الرباط مثل غيرها من المدن من انتشار الكلاب الضالة التي تهدد المواطنين وتتسبب في مآس أحيانا، جراء نهشها لطفل او امرأة أو رجل، دون أن تترتب عن ذلك مسؤوليات، بالإضافة إلى انتشارها المخيف في الأحياء والشوارع ماأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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