الرياضة
رسالة رياضية: الطاوسي
دفع رشيد الطاوسي ثمن أخطاء عديدة، بعضها صنعها بنفسه، والبعض الآخر ليس له دخل فيها، فما هي؟ أولا، فالأخطاء التي لا دخل للطاوسي فيها، هي أنه وجد أمامه تركيبة هشة ومتهاكلة وغير متوازنة، بدليل وجود نقص مهول في بعض المراكز، خصوصا الهجوم ووسط الميدان والدفاع الأيسر. وظهر هذا الضعف، فيأكمل القراءة »
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