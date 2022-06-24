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مجتمع

نصف مليار لمحاربة الحشرة القرمزية

منذ 3 دقائق
أعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ميزانية تصل إلى 500 مليون سنتيم سنويا، من أجل اقتلاع وإتلاف مغارس الصبار المصابة بالحشرة القرمزية، وذلك بجميع أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة. وتحرك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعد توصله بشكايات من سكان جماعات، أبرزها سكان جماعة إمرابطن بإقليم الحسيمةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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