مجتمع
موسم قطاف “الطوبات” بالبيضاء
انطلقت، الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة ضد القوارض والحشرات الزاحفة والطائرة بجميع أنواعها بالبيضاء، في إطار البرنامج السنوي الصيفي، الذي يشمل عددا من الشواطئ والسواحل، وأيضا استكمالا للبرنامج السنوي لشركة البيضاء للبيئة، واستجابة لشكايات السكان. وتعبأت أطر ومستخدمو شركة البيضاء للبيئة لمطاردة الصراصير والناموس و”شنيولة” والفئران و”الطوبات” وكل القوارض والحشرات الزاحفةأكمل القراءة »
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