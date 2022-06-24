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حوادث

السجن لحارس ليلي متهم بالسرقة

منذ 4 دقائق
آخذت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما في الأربعين من عمره، وحكمت عليه ب4 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة مع ظرف التشديد المتمثل في الكسر. وتقدم المشتكي بشكايته لدى الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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