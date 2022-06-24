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الجولة الأخيرة من “كناوة” بالرباط

منذ 3 دقائق
Portrait of Avishai Cohen. Photo: Andreas Terlaak
احتضنت الرباط فعاليات مهرجان كناوة، بعد محطات الصويرة ومراكش والبيضاء. وشهد المسرح الوطني محمد الخامس حفلا فنيا من توقيع العازف والمغني والملحن أفيشاي كوهين، الذي يعتبر أحد أعمدة موسيقى الجاز المعاصرة. كما التقى كوهين مع جمهوره على خشبة المسرح مع المعلم حميد القصري، إلى جانب حضور لساكسفون واكورديون الجاز اميل بيراني،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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