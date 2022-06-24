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فاروق في حفل بالسعودية أحيت المطربة مي فاروق، حفلا غنائيا بالسعودية، أول أمس (الأربعاء)، ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، على مسرح ليالينا. وقدمت مي فاروق باقة من أغانيها الخاصة وعددا من أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم ونجاة وفايزة أحمد. يذكر أن فريق وسط البلد ومسار إجباريأكمل القراءة »
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