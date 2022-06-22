اختلاس وتبديد أموال عمومية يطيحان بضابط شرطة ممتاز في بيوكرى

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة بأكادير، زوال اليوم الأربعاء، ضابط شرطة ممتاز كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، للاشتباه

في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وعلمت “الصباح” أن عمليات الافتحاص والتدقيق التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للسجلات الخاصة بإجراءات التقنين والإقامة بمصالح الأمن ببيوكرى قد مكنت من رصد اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة رهن إشارة ضابط شرطة ممتاز بحكم وظيفته، وهو ما استدعى إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حقه مع إسناد مهمة البحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويأتي توقيف موظف الشرطة المذكور وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تخليق المرفق العام الشرطي، وتوطيد النزاهة والحكامة في الوظيفة الأمنية. ومن المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات الإدارية والتأديبية النهائية التي يقتضيها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، بمجرد انتهاء مجريات المسطرة القضائية المنجزة في هذه القضية.