ادريس شحتان يترأس جمعية الإعلام والناشرين

أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم (الأربعاء)، تكليف ادريس شحتان، النائب الأول لرئيس الجمعية، بشغل مهام رئيس هذه الهيئة خلفا لرشيد نيني، الذي استقال من منصبه.

وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ له توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنه “استجابة لرغبة رشيد نيني بالاستقالة من منصبه كرئيس للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لظروف خاصة، تداول أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية في هذا الطلب وقبلوه وتم طبقا للقانون الاساسي للجمعية ووفقا للبند الرابع عشر الذي ينظم حالة شغور منصب الرئيس والذي يعهد بهذه المهمة للنائب الأول للرئيس حتى متم فترة انتخاب المكتب الحالي والمحددة في ثلاث سنوات، قرر أعضاء المكتب التنفيذي تفعيل مقتضيات البند الرابع عشر وتكليف الأستاذ ادريس شحتان النائب الأول للرئيس بشغل مهام رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”.

وأورد البلاغ أن المكتب التنفيذي نفسه يشكر نيني على حسن تسييره للجمعية وعلى مهنيته وحنكته في الدفع بالمهنة نحو الأفضل، فإنهم يعلنون عن امتنانهم لقبوله تشريفهم برئاسته الشرفية للجمعية.