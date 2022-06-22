بنك الصفاء يسوق منتجين جديدين للتأمين التكافلي

أعلن “بنك الصفاء”، بشراكة مع “تكافل الوفاء”، عن الشروع في تسويق منتجين جديدين للتأمين التكافلي، وهما “الصفاء تكافل الأسرة” و”الصفاء تكافل داري”.

وتم الإعلان عن طرح المنتجين الجديدين في السوق المغربية، أمس (الثلاثاء) بفندق موغادور بالبيضاء، بحضور يوسف البغدادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء، ومحمد الإبراهيمي، المدير العام لتكافل الوفاء.

ويقترح البنك هذين المنتجين، المطابقين للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى والمكملين لعرض المرابحة، في شكل ضمان الوفاة والعجز بالنسبة لمنتوج “الصفاء تكافل الأسرة”، وفي شكل تأمين الأخطار المتعددة للمباني فيما يتعلق بمنتوج “الصفاء تكافل داري”.

وبهذه المناسبة، قال يوسف البغدادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لدى بنك الصفاء، “بإطلاق هاذين المنتجين، يكتمل عرض المرابحة ! فالمنتجان معا يرتكزان على نظام التأمين التكافلي الذي يهدف إلى توفير الحماية ضد الأخطار من خلال صندوق ضمان مخصص لذلك، يطلق عليه اسم صندوق التكافل”، مضيفا “بإطلاق هاذين المنتجين الأساسيين، يُثري بنك الصفاء عرضه من المنتجات التشاركية بالموازاة مع اكتمال المنظومة البيئية للتمويل التشاركي بالمغرب. ويبقى الهدف والمبتغى هو إرضاء الزبناء وتلبية متطلباتهم المتزايدة”.

ويوفر منتوج “الصفاء تكافل الأسرة” التغطية لتمويل المرابحة في حالة الوفاة أو العجز، فيما يتوجه منتوج “الصفاء تكافل داري” للزبناء الذين استفادوا من التمويل العقاري بصيغة المرابحة ويمكن من توفير الحماية للعقار الممول بهذه الصيغة ضد مختلف أنواع الأخطار (الحرائق، الانفجارات، الأضرار الناتجة عن المياه، وانكسار الزجاج).