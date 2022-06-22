كوفيد-19 : ارتفاع عدد الاصابات اليومية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3141 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1591 شخصا، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و523 ألف و920 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و334 ألفا و910 شخصا، مقابل 24 مليونا و850 ألفا و905 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و192 ألفا و797 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و163 ألفا و172 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (1092)، والرباط سلا القنيطرة (1014)، وفاس مكناس (343)، وطنجة تطوان الحسيمة (201)، ومراكش اسفي (195)، وسوس ماسة (117)، وبني ملال خنيفرة (47)، ودرعة تافيلالت (74)، والشرق (38)، وكلميم وادنون (9)، والعيون الساقية الحمراء (6) ،والداخلة وادي الذهب (5) .

أما الوفيات، فقد سجلت حالة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، والداخلة وادي الذهب. وبلغ مجموع الحالات النشطة 13 ألف و533 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 49 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.9 في المائة.