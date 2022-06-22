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أسواق

مستقبـل غامـض للمؤسسـات البنكيـة

منذ 23 ثانية
لجأت إلى الرقمنة وإغلاق الفروع ومراجعة مساطر القروض للتقليل من حجم خسائرها قالت آسيا زريوح، أستاذة الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد بن عبد الله بفاس، إن القطاع المصرفي سيكون مستقبلا الأكثر تضررا من أزمة كورونا، سيما مع الركود الاقتصادي وواقع التضخم. ورجحت احتمال مراجعة البنوك مساطرأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية


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