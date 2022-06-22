الصباح الـتـربـوي
تعليم الكبار بإفريقيا ينطلق من المغرب
الملك يعطي من مراكش انطلاقة أكبر مشروع تربوي بالقارة للتعلم مدى الحياة أطلق المغرب في المؤتمر الدولي “كونفتيا” المنعقد بمراكش أيام 17 و18 و19 من الشهر الجاري مبادرة متميزة، ذات بعد إفريقي لتقوية التنسيق والتعاون جنوب-جنوب في مجال تعلم الكبار، تتمثل في إنشاء “المعهد الإفريقي للتعلم مدى الحياة”. ويشكل هذاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا