الرياضة
جيت سكي… نهاية “السيبة”
الولاة والعمال مطالبون بتفعيل الدورية المنظمة للأنشطة البحرية المائية فتحت عدة حوادث خطيرة مرتبطة بمزاولة أنشطة رياضات مائية وترفيهية، وخاصة منها تلك التي تستعمل فيها تجهيزات ذات محرك ” جيت سكي ” ، الباب على مصراعيه للحديث عن مدى تطبيق الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل والوزارة المنتدبةأكمل القراءة »
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